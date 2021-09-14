Скільки коштує виступ Тіни Кароль?

Названо суму, яку зірка нещодавно отримала за один концерт

Ні для кого не секрет, що українська співачка Тіна Кароль є однією з найбільш високооплачуваних артисток України. Своїми неймовірними шоу вона підкорила тисячі сцен та мільйони людських сердець. Тому і не дивно, що один виступ зірки коштує немаленьких грошей. Але точних сум публічно не називали, принаймні до цього моменту.

У мережу просочилася інформація з точною сумою, яку Тіна Кароль отримала за свій виступ на майбутньому Дні міста у Мелітополі 25 вересня. Як з’ясувалося на сайті електронної закупівлі Prozorro, виступ зірки коштуватиме 388 тисяч гривень.

Відомо, що це не найвищий гонорар Тіни Кароль. У 2019 році за годину виступу на новорічному корпоративі співачка заробила €20 тис, тобто приблизно 600 тисяч гривень.

Що ж тут скажеш? Що популярніша зірка, то дорожче коштує її виступ.

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