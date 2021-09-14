Мікеле Морроне показав сталевий прес (ФОТО)

Знаменитість схвилював серця своїх підписниць

Пам’ятаєте того звабливого красеня з чуттєвого фільму «365 днів»? Та що оце ми питаємо таке, звичайно, що пам’ятаєте. Актор Мікеле Морроне приходить у снах до всіх дівчат, бо вони на ніч гортають його Instagram.

Італієць часто постить у своїй соцмережі фото та відео, на яких демонструє свою чудову фігуру – пружні м’язи та рельєфний прес. І ось днями в Instagram Мікеле Морроне опублікував чергову серію звабливих знімків топлес. Зірка зробив кілька селфі, засмагаючи на відпочинку. На кількох знімках можна побачити мімішні моменти актора з сином.

«Я потребую сонце. А як щодо тебе?» – підписав пост італієць.

Грайливість Мікеле Морроне у соцмережі просто змусила його шанувальниць відповісти, що вони потребують його. Що ж, це єдина правильна відповідь, коли дивишся в його карі очі.

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