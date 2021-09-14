Мамаріка показала себе в купальнику після пологів: фігурі можна тільки позаздрити

З пологів співачки минуло приблизно 1,5 місяці

Фото в купальнику Мамаріка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона радісно розповіла, що влізла у найменше бікіні, проте за таким тілом стоїть непроста робота. Співачка самостійно робила масаж, а тепер, після дозволу лікарів, планує підключити спорт.

Варто зазначити, що тіло дівчини виглядає просто неймовірно, ні одного зайвого кілограму! При цьому сама зірка стверджує, що має чотири зайвих кілограми. Як кажуть, дівчата такі дівчата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Фото – @mamarika_official

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