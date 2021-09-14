Джей Ло та Бен Аффлек: пристрасний поцілунок на Met Gala перед камерами

У Нью-Йорку відбувся щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2021

Захід відвідали багато зірок Голлівуду. Серед них також були американська співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек, які тепер знову разом. Пара викликала шквал емоцій та обговорень, адже нарешті вони не соромились показувати свої почуття на публіку – Дженніфер та Бен поцілувались при всіх через маски. Також вони покрасувались перед папараці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Affleck & JLo (@benniferreboot)

52-річна співачка для виходу в світ вибрала аутфіт від Ralph Lauren в ковбойському стилі. 49-річний актор вибрав для заходу класичний образ – чорний смокінг і метелик.

Фото – Getty Images

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