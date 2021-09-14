Акторка Кейт Гадсон нарешті виходить заміж: хто її обранець

Обранцем 42-річної акторки став рок-музикант і засновник звукозаписної компанії Денні Фудзікава

Про неймовірно радісну новину фанати зірки дізнались з її Instagram, де вона опублікувала фото. На знімку Кейт обіймається разом зі своїм 35-річним коханим. Пара позує на природі, на вершині гори. Чоловік обіймає Гадсон, в той час як вона поклала свою руку з обручкою йому на груди.

– Поїхали, – так підписала фото акторка.

Закохані зустрічаються вже понад чотирьох років. І, чесно кажучи, було враження, що вони вже давно одружені. Пара виховує спільну доньку Рані Роуз, якій скоро виповниться три роки.

До слова, деяким фанатам теж здалось, що пара вже давно в шлюбі. «Я думала, що ви вже давно одружені», «Нарешті це офіційно!», «Вітаю вас!», «Ти і Брітні Спірс! Щасливий час для вас обох», «З нетерпінням чекаємо на весілля», «Ваша донька дуже мила! Давайте ще одного малюка», – написали фанати Кейт Гатсон під дописом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

Для Кейт це другий шлюб. Зірка була одружена з рок-музикантом Крісом Робінсоном, від якого 17 років тому вона народила сина Райдера. Також у акторки є ще один син – 10-річний Гоун від фронтмена гурту Muse Меттью Белламі.

Фото – Getty Images

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