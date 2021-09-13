Журнал Time визначив найвпливовішу знаменитість 2021 року

Відоме видання склало список впливових людей світу

Авторитетний журнал Time назвав ім’я найвпливовішої людини у світі у 2021 році за версією користувачів мережі.

Оцінивши ситуацію за цей рік, найбільше голосів люди віддали за американську співачку Брітні Спірс. Таким чином вона очолила рейтинг впливовості, отримавши 4% з 1,8 мільйона голосів. А все через судовий процес про звільнення артистки від опіки її батька Джеймі Спірса.

На другому місці впливовості у 2021 році опинилися медичні працівники, за яких проголосували 3,1%. Третє місце посіли розробники вакцин від коронавіруса – 2,5%. Четверте місце дісталося корейському гурту BTS з 2,1%. А п’яте місце посіла найтитулованіша гімнастка всіх часів Симона Байлс з 2% від усіх голосів.

Фото: Getty Images

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