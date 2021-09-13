Відкрий личко: Кім Кардаш’ян зашила себе в шкіру з ніг до голови
Селебриті вразила своїм шокуючим образом та спровокувала хвилю насмішок
Образ американської телезірки Кім Кардаш’ян вже другу добу обговорюють усі світові ЗМІ та користувачі у соціальних мережах. Йдеться про скандальний шкіряний лук, у якому Кім з’явилася в готелі напередодні Met Gala в Нью-Йорку.
Схоже, що Кім Кардаш’ян вирішила вразити своїм незвичайним аутфітом ще до самого червоного хідника Met Gala. Перед готелем селебриті з’явилася в чорному шкіряному костюмі та балаклаві від Balenciaga з сумочкою срібного кольору у руках.
Такий неоднозначний образ дружини Каньє Веста викликав хвилю хейту, насмішок та мемів від користувачів соціальних мереж. Хтось порівнює Кім з персонажем серіалу «Американська історія жахів», хтось зі злодієм з «Хелбоя», не забули інстаграмери і про Венома та Дарта Вейдера.
Фото: Getty Images
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