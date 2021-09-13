Макс Барських закрив літній сезон двома супершоу в Києві (ФОТО)

10 і 11 вересня на найбільш атмосферному майданчику Києва КВЦ «Парковий» відбулися два open air шоу Макса Барських під назвою «Bestseller». Обидва виступи пройшли при повному солдауті і закрили літній концертний сезон в столиці.

Шоу-програма «Bestseller» складалася з кращих хітів артиста, які стали саундтреками до життя мільйонів слухачів по всьому світу. Виступами в Києві Барських завершив українську частину #NezemnayaWorldTour, який складався з 12 концертів, які здебільшого проходили на стадіонах.

– Два концерти в Києві пролетіли як одна мить, залишивши в пам’яті прекрасний післясмак про літню частину туру. Ми проїхали 12 міст України та в кожному я отримав незабутні емоції, з якими входжу в осінь, яка наступила. У ній, обіцяю, буде багато цікавого і нового, – розпові Макс Барських.

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