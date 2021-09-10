Минулої ночі у Сохо: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Universal представила трейлер фільму «Минулої ночі у Сохо».

«Минулої ночі у Сохо»: дивитись трейлер фільму

Фільм розповідає містичну історію, яка відбувається у Лондоні 60-х років. Молода дівчина, яка пристрасно захоплюється модою і дизайном, потрапляє в омріяне місто. Згодом вона розуміє, що навколишня реальність перетворюється на моторошне дійство… Жахлива правда вирине назовні та покаже справжні обличчя людей довкола.

Головні ролі зіграли Аня Тейлор-Джой, Метт Сміт та Томасін Маккензі. Режисером виступив Едґар Райт.

«Історія «Минулої ночі в Сохо» зародилася під час численних прогулянок вулицями Лондона. Мене захоплювала не лише його сучасність, але й епоха 60-х років. Це нав’язлива ідея, яка поєднала в собі музику, моду і, звісно ж, кіно. Частково на сюжет вплинула моя любов до драми й трилерів того періоду, а також психологічні горори, що дозволяють занурити глядача в унікальну мандрівку», – розповів режисер.

Прем’єра фільму «Минулої ночі в Сохо» запланована на 28 жовтня 2021 року.

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