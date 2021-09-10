Гурт «Друга Ріка» презентував лірик-відео на трек «Остання»

Український гурт «Друга Ріка» представив першу пісню «Остання» з майбутнього альбому у відеоформаті!

«Остання – означає «остання», не плутати з «крайньою» – людиною, що стоїть в черзі. Для вживаючих слово «крайня» замість слова «остання», в пеклі відведено спеціальне крайнє місце. Дівчина – збірний образ. У кожного була «своя дівчина», що «надихнула». Йдеться про відвідувачів наших репетицій. Тоді ми гуртувалися, як ніколи, щоб зіграти «вместє». У когось дівчиною була подруга, у когось – пляшка пива, у когось – хлопець», – розповів про пісню Валерій Харчишин.

Виявилося, що місця для зйомок лірик-відео були обрані не випадково. Вони мають особистісну історію та є сентиментальними для учасників гурту «Друга ріка».

«Дане лірик-відео було відзнято у місцях, пов’язаних з історією гурту. Вони близькі до моєго серця, до моїх спогадів…» – поділився барабанщик Олексій дорошенко.

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