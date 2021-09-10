Діана: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер бродвейського спектаклю «Діана: Мюзикл».

«Діана»: дивитись трейлер мюзиклу

Взагалі мюзикл «Діана» був поставлений як бродвейських спектакль та предтавлений на сцені ще у 2020 році. Але через пандемію його змогли побачити зовсім мало глядачів. Тому творці вирішили показати своє творіння онлайн і зняли постановку без глядачів.

Мюзикл розповідає історію життя Ле Ді від моменту її зустрічі з принцом Чарльзом до останніх її днів.

Головну роль принцеси Діани зіграла Жанна де Ваал, Чарльза втілив Рой Хартрампф. Також у мюзиклі зіграли Ерін Дейві у ролі Камілли і Джуді Кайе у ролі Єлизавети II. У виставі звучить музика і пісні клавішника рок-гурту Bon Jovi Девіда Брайана.

Прем’єра мюзиклу «Діана» відбудеться на Netflix вже 1 жовтня 2021 року.

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