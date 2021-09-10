Бред Пітт та Марго Роббі знову закрутили роман

Селебриті відкрито фліртують на зйомках

Кажуть, що колишні почуття просто так не згасають. І схоже, голлівудські актори Бред Пітт та Марго Роббі є тому яскравим прикладом. Адже, за чутками, колеги, які вже могли раніше зустрічатися, відновили свій роман.

Як пишуть американські ЗМІ, почуття Бреда Пітта та Марго Роббі спалахнули знову нещодавно під час спільних зйомок у фільмі «Вавилон». Очевидці стверджують, що в перервах між дублям актори неприховано фліртують одне з одним. Мовляв, їх навіть не зупиняє той факт, що Марго Роббі заміжня. Також подейкують, що шлюб акторки переживає непрості часи. Вона мало часу проводить з чоловіком, а той весь час сильно ревнує її.

Нагадаємо, що це вже не перші чутки про роман Бреда Пітта та Марго Роббі. Ходили чутки, що у акторів вже був роман. І, мовляв, за підтримки Бреда у 2015 році Марго отримала роль у фільмі «Гра на зниження», який тоді продюсував Пітт.

Фото: Getty Images

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