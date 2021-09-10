Олександр Еллерт розповів, у яких стосунках перебуває з Ксенією Мішиною

Гуморист розповів про свої почуття до акторки

Автор студії «Квартал 95» Олександр Еллерт зізнався, що досі спілкується з Ксеніюю Мішиною. Таку заяву знаменитість зробив у шоу «29 запитань від Люкс ФМ».

Як стверджує Олександр Еллерт, зараз його стосунки з «улюбленою жінкою» зводяться до того, що він лайкає її фото та підписаний на неї в Instagram.

«Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось в таких ми стосунках», – заявив Еллерт.

І знову коментар нічого не прояснив у стосунках Мішиної та Еллерта. Досі залишається незрозумілим, чи пара розлучилася чи просто привертає до себе увагу.

Нагадаємо, що 16 липня 2021 року Мішина опублікувала пост, в якому повідомила про розрив стосунків, не уточнивши, про кого йде мова. Але відтоді спільних фото Ксенія та Олександр більше не викладали. Проте, пару часто помічали разом – то в аеропорту, то на весіллі друзів. Сама пара своє розлучення не коментує.

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