«Ты лишь волна»: INGRET представила ліричну новинку (ВІДЕО)

Українська співачка INGRET представляє свій знаковий трек, який вийшов після початку незалежної вокальної кар’єри.

«Ты лишь волна» ─ перший «дорослий» трек артистки, що розповідає про любов і внутрішні переживання, завуальованих обгорткою саркастичного, але не поверхневого оповідання. Пісня звучить у властивій INGRET стилістиці, в якій переплітаються інді і поп-рок. Сингл увійде в трек-лист нового ЕР співачки.

Прем’єра пісні синхронізована з прем’єрою кліпу, про який співачка розповіла Новому каналу:

– Над кліпом працювали кілька режисерів. Буквально за кілька днів до прем’єри ми зняли останні кадри, які в повній мірі відобразили моє внутрішнє стан. Для мене це було дуже важливо, адже хотілося, щоб історія була максимально правдивої і щирої. Якби цей кліп вийшов рік тому, це була б незавершена і не цілісна історія. Фраза «всьому свій час» тут як ніколи набуло сенсу.

Режисерами відео виступили: Вікторія Кострук, Оля Оборина, а також київський саунд-продюсер Єгор Гавриленко (aka The Lazy Jesus), артист і редактор музичного видавництва Masterskaya Івана Дорна.

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