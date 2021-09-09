MONATIK – Сова. Дивитись онлайн прем'єру кліпа

MONATIK — «С.О.В.А.»: відбулася довгоочікувана прем’єра одного з найкращих хітів мультиартиста! У новій відеороботі креатор і продюсер музичної корпорації занурив глядачів у віртуальний світ ритмолова

Дивись онлайн кліп MONATIK — «С.О.В.А.». Прем’єра!

«Я став Совою. Ненавмисно, не за власним бажанням. Просто вночі відучили спати думки, які приходять постійно. Їх особливий потік відбувається, коли стемніє. Вони змушують ходити в пошуках відповідей, самопізнання, пізнання людей в цілому… І пісні дарують, — поділився MONATIK, який нещодавно запросив шанувальника на сцену та заспівав із ним дуетом просто під час концерту. — З часом розумієш, що найбільше щастя в житті — це люди… Найбільше розчарування, як не дивно, теж вони… Можуть підняти, надихнути любов’ю, словами, поглядом… І в той же час принизити, забити в кут і миттю зіпсувати внутрішній світ. Інтонацією, пліткою, брехнею… Дарують надію на завтра, потім крадуть нашу молодість забиваючи її в страх, який перетворюється в звичку зробити крок назустріч мрії. Велика сила людини — головний ідейний шлях пісні «С.О.В.А.». Вона викликана емоціями розчарування. Такі пісні теж потрібні, щоб відобразити, запам’ятати та ставати сильнішими. Кожного разу прослуховуючи її, при необхідності.

Слухаю.

Обмірковую.

Бачу.

Аналізую?

Що старшими ми стаємо, то частіше ловимо себе на думці, що люди багато поводяться якось не по-людськи. Як тварини, їй Богу. Хто намагається вкусити, відкусити, нашкодити отримуючи від цього справжню, нелюдську насолоду. У такі моменти хочеться стати совою: не бігти крізь дерева, що не мудрі, а з вовками вичікували… і летіти над ними. Стати вище, сильніше, швидше. Побачити світло в темному кам’яному лісі, чітко та ясно. Коли вони брешуть, гострими зубами прицмокуючи за спиною, коли потім дивляться в очі, посміхаючись, продовжуючи брехати. Хочеться просто подякувати їм за уроки, силу крил і можливість злетіти вище, і згадати що сьогодні потрібно дуже багато раз перевірити ще раз, щоб у щось повірити. Сподіваюся вони залишаються задоволеними і ситими. Сподіваюся, вже не дізнаюся. Відтепер я над ними літаю. Якщо розумієте про що я, а я думаю розумієте дуже добре, раз дочитали до цих рядків… С.О.В.А — це ми, з одного лісу компанія. Ті, хто бачили, як порожніють міста, немов душа, втрачає сенс, натхнення, бажання продовжувати. Ті, хто хочуть вирватися з нескінченного потоку інформації і запалювати! Запалювати, немов юність вічна! Мабуть так… адже пам’ятаємо, що навіть в найтемніші часи, коли Віра, Любов і Надія заблукали в дрімучому лісі. Потрібно бути, як сова. Не бігти крізь дерева, а летіти над ними. Бачити світло в темряві. Чітко та ясно!!!»

Режисер кліпу: Ells Wake

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