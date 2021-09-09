Дженніфер Лоуренс вперше стане мамою!

Селебриті подарує коханому чоловіку первістка

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс вагітна першою дитиною. Таку інформацію представники зірки підтвердили виданню People.

Відомо, що оскароносна акторка кілька місяців приховувала свій цікавий стан, а тому малюка слід чекати вже скоро. Більше подробиць менеджмент Дженніфер Лоуренс не повідомив.

Нагадаємо, що акторка Дженніфер Лоуренс вийшла заміж за режисера Даррена Аронофскі у 2019 році. Тоді зірка казала, що без зайвих вагань погодилася на пропозицію:» О, це рішення далося мені дуже легко! Він найкращий чоловік, якого я коли-небудь зустрічала в своєму житті!»

Фото: Getty Images

Читай також:

Зіркові блондинки: Який рідний колір волосся у Кідман, Лоуренс і Мадонни (ФОТО)

Таємне весілля: Дженніфер Лоуренс вийшла заміж