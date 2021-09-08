MONATIK заспівав з фанатом на концерті: як це було

Мультиартист здійснив мрію одного з найвідданіших шанувальників

Днями MONATIK дав великий сольний концерт на острові вечірок — BAKKARA RIVEER PARTY. Найтитулованіший поп-виконавець України виступив на унікальній сцені, розташованій просто посеред Дніпра! Артист виконав хіти, які давно полюбилися публиці, а також прем’єрні треки, в тому числі — «JoMo/Зажигать». Він зарядив глядачів ударною дозою Vitamin D і ендорфінів, навчив ловити ритм і подарував море неповторних емоцій.

На концерті MONATIK в Києві панував справжній аншлаг. Декілька сотень його найвідданіших шанувальників зібралися на сцені під відкритим небом. Вони співали з кумиром в унісон і без упину танцювали під улюблені ритми. Цього вечора серця мультиартиста, який нещодавно отримав звання заслуженого артиста України, і його фанатів синхронізувалися!

Але MONATIK не був би собою, якби не влаштував для глядачів сюрприз. Так, під час зміни треків артист помітив у натовпі шанувальника, який тримав у руках плакат із написом: «Хочу заспівати з тобою!» Довго не роздумуючи, співак вирішив виконати мрію молодого хлопця — і запросив його на сцену. У цей момент публіка буквально вибухнула гучними оваціями!

Виявилося, сміливого фаната MONATIK звуть Назар, і він давно мріяв заспівати з кумиром у дуеті свій улюблений трек «УВЛИУВТ». І хоча артист не планував виконувати цю пісню на концерті, з радістю погодився. Під час виступу молодий хлопець по-справжньому здивував MONATIK — він знав напам’ять не тільки слова композиції, але й хореографію! Тільки подивися, як круто це було:

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