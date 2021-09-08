Сергій Притула запалив на концерті БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Найбільш гастролюючий рок-гурт української сцени відіграв концерт у КВЦ «Парковий», де зібралось близько 3-х тисяч людей.31 серпня хлопці разом з шанувальниками, родиною і друзями провели останній день літа романтично і з драйвом просто неба в центрі столиці

Підтримати гурт прийшли Сергій Притула, Ігор Ласточкін, Ірма Вітовська, Gena Viter, Міла Кузнецова, Світлана Вольнова, Іван Марунич, Юлія Карпова, Денис Жупник та багато інших. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зіграли останній концерт в Києві перед своїм великим стадіонним шоу на НСК «Олімпійський».Наступна зустріч — 24 серпня на найбільшому стадіоні нашої країни. Цього вечора музиканти представили найпопулярніші пісні за 20 років існування гурту, а також вперше наживо заграли нову пісню з майбутнього альбому – «ЛітоКамон».

«Нові пісні потихеньку витісняють старіші. Але у нас є багато крутих треків, які нам хотілося грати давно. «Underground» – пісня, з якої почалася нова історія гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ у 2007 році. Саме ця пісня перевезла наш гурт зі славного і рідного для нас Мукачево в Київ. Вона почала столичну, київську історію гурту. Пісня, я доказує, що БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – це рок-колектив. Ця пісня нагадує про те, що рок-н-рол в наших серцях жив, живе і буде жити. Її не асоціюють з нами, але вона наша. Єдина наша англомовна пісня», – ділився зі сцени Сергій Танчинець.

Упродовж концерту Сергій Танчинець не втомлювався жартувати з публікою, ділився своїми думками про важливість любові в людських серцях й неодноразово дякував українським захисникам за патріотичний подвиг.Коли ж БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сходили зі сцени, люди не втомлювались кричати «на біс!» і чекали повернення музикантів.

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