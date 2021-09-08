Ксенія Мішина вагітна від Олександра Еллерта! Актриса відповіла на чутки

З’явилися нові подробиці про стосунки акторки та сценариста

У липні цього року Мережу сколихнула інформація про те, що Ксенія Мішина розірвала стосунки з Олександром Еллертом. Для численних шанувальників зіркової пари ця новина стала справжнім шоком, вони просто не могли повірити, що казці настав кінець. Але чи дійсно все завершилося? Не схоже…

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Через декілька тижнів після новини про розрив Ксенія Мішина та Олександр Еллерт були помічені в аеропорту, перед відправкою у спільну відпустку на Кіпр. Очевидцям навіть вдалося сфотографувати закоханих на відео, яке опублікували в TikTok. З тих пір користувачі Мережі почали підозрювати, що розрив стосунків Мішиної і Еллерта — всього лише піар-хід з метою привернути до себе побільше уваги.

Хоча на питання з приводу цієї ситуації зіркова парочка продовжує відмовчуватися, їхнім шанувальникам вже давно все стало зрозуміло. Більше того, не так давно акторка та сценарист побували на весіллі близьких друзів. Пара не приховувала почуттів на публіці — і коли Ксенія Мішина зловила букет нареченої, Олександр Еллерт пристрасно її поцілував. Місія «конспірація» провалена, панове!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Шанувальники пари були розчаровані грою, в яку їх втягнули, але все одно пораділи за своїх кумирів. А незабаром почали міркувати, чи не пов’язаний цей хід із розставанням з прийдешнім поповненням у родині. Деякі фани дійшли висновку, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт могли таким чином спробувати відвернути увагу публіки від зростаючого животика акторки.

Але версії користувачів Мережі виявилися помилковими. Днями Ксенія Мішина опублікувала в Instagram фото в елегантному чорному костюмі, що складається з брюк, піджака та короткого топа. Акторка оголила животик і довела всім, що вона і Олександр Еллерт не чекають поповнення.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

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