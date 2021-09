Фестиваль-рекордсмен: Comic Con Ukraine 2021 зібрав понад 40 000 чоловік

На цих вихідних столицю в буквальному сенсі сколихнув наймасштабніший фестиваль поп- та ґік-культури в Україні Comic Con Ukraine. У 2021 році він побив усі рекорди із можливих, зібравши понад 40 тисяч прихильників коміксів, аніме, настільних та відеоігор, фільмів, серіалів, косплею і к-попу. Тим самим підтвердивши: ґік-ком’юніті України зростає та міцніє з неймовірною швидкістю.

4 й 5 вересня Арт-Завод «Платформа» перетворився на портал у фантазійно-казковий світ — місцину, де можна було зустріти Локі, Чубаку, Джона Віка, Лютеллу де Віль, Людину-бензопилу, Харлі Квін, Наруто, Шаленого Макса, Галадріель, Джея й Мовчазного Боба, Емілі й Віктора із «Трупа нареченої», учнів Гоґвортсу та героїв найпопулярніших сучасних відеоігор Genshin Impact, Resident Evil, Mortal Kombat та Assassin’s Creed. Ба більше — і самому втілити образи улюблених героїв та персонажів просто під час фестивалю. Для цього варто було лише завітати на велетенський ґік-маркет Comic Con Ukraine.

Зіркові гості на Comic Con Ukraine: коли мрії стають реальністю

Зняти яскравий кадр із дикункою Ошою з «Гри престолів», отримати жаданий автограф від чародійки з Марибору Трісс Меріґольд із The Witcher, перевірити на собі страхітливу харизму моделі Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village Гелени Манковської, дізнатися секрети створення сценаріїв для ігор від гуру письменницької майстерності Річарда Моргана й розпитати легенду кіно Марка Дакаскоса про секрети опанування кунґ-фу й капоейри — цьогоріч головний український фестиваль попкультури привіз рекордну кількість старгестів. Їх було аж 5.

Кожен із гостей не тільки взяв участь у фото та автограф-сесіях, а й виступив на головній сцені фестивалю й відповів на питання фанів. Зокрема, Марк Дакаскос розповів про те, як із самого малечку вчився бойовим мистецтвам (адже ними займалися батьки актора), чому, на його думку, так багато буддизму в голлівудських бойовиках, коли в його життя прийшла капоейра та яким чином він готувався до ролі Леопердолюда в стрічці «Острів доктора Моро».

– Дякую всім друзям і шанувальникам на Comic Con Ukraine за те, що зробили цей день таким особливим. Мені надзвичайно сподобалося проводити час разом», — не стримав своїх емоцій після фестивалю Марк Дакаскос.

Польська модель, акторка й каскадерка Гелена Манковська поділилася своїми вподобаннями у відеоіграх, спогадами про співпрацю з Міллою Йовович та історією, як вона працювала над створенням образу вампірки Леді Дімітреску. Вона зізналася, що в захваті від косплею на фесті, адже із власного досвіду розуміє, скільки часу і праці пішло на створення таких фантастичних образів.

– Ось що я називаю гарною вечіркою! Хоч я й не очікувала такої кількості відвідувачів, я чудово провела час на фестивалі завдяки любові та підтримці людей, які прийшли на Comic Con Ukraine у Києві», — поділилася в соцмережах Гелена.

Британська акторка Анна Шаффер зізналася під час зустрічі з фанами, що сьогодні, після досить серйозних ролей мріє знятися в легкій комедії. Та одна з головних пристрастей акторки — історичні драми, і вона залюбки зіграла сильну жінку, у руках якої зосереджена влада. Адже така персонажка дає можливість проявити увесь свій акторський талант.

Зірка «Поттеріани» Наталія Тена розказала гостям Comic Con Ukraine 2021 про свою першу роль у кіно, візит до України із гуртом Molotov Jukebox й улюблені знімальні майданчики під час зйомок історії про Хлопчика, який вижив.

Знаменитий письменник і сценарист Річард Морган поділився деталями своєї роботи з ігровою студією Gunzilla Games, розповів, яким чином він оживляє світ відеоігор завдяки історіям, та розсекретив, чи будуть у майбутньому екранізувати його літературні творіння.

Наймасштабніші в Європі: Cosplay & Cover Dance Show на Comic Con Ukraine 2021

Однією з найвидовищніших частин фестивалю, звісно, стали Cosplay & Cover Dance Show. Їхній призовий фонд цьогоріч склав 100 тисяч гривень. Учасники Cosplay & Cover Dance Show зробили все, аби захопити та здивувати глядачів та журі. Узяти хоча б той факт, що під час шоу двічі лунала Вєрка Сердючка, а кавер-денс на її виступ здобув першість у номінації «Неформат Cover Dance».

Переможців серед такої феєрії було вкрай важко обрати, але професійне журі із цим впоралося. В одиночному косплей-дефіле перемогу виборола Nelly Laufeyson (Castlevaniа), друге місце посіла Колібрі (World of Warcraft), а третє — Robiko show (The Predator).

У парному косплей-дефіле переможцями стали Orion та Cheshire (Sakizou «Alice’s World»), срібло вибороли okami_tenno й foxy_nikss (Revelation Online), бронзу — Sai Westwood та Makusha (Genshin Impact).

Тріумфаторами групового косплей-дефіле стали Ironic Blue (Avatar: The Last Airbender), друге та третє місця посіли Рівні пацики (Tokyo Revengers) та Unicorns (Freak Show) відповідно. Гран-Прі Comic Con Ukraine 2021 за свій деталізований косплей одержали Wolf and Cat cosplay (The Witcher).

Серед найвидовищніших K-pop Cover Dance Show краще за всіх запалила команда Full House. Друге місце здобула команда MTBD, а третє — команда Young Nation. Гран-Прі Comic Con Ukraine у номінації K-pop Cover Dance Show одержали MIND CONTROL.

Кращою в номінації «Неформат Cover Dance» стала команда UPSTAGE. Вони запалили фестиваль із кавером на нетлінний хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

Рекордному Comic Con Ukraine — рекордний Dog Cosplay Contest!

Учасниками фестивалю вже традиційно стали чотирилапі супергерої, які змагалися у Dog Cosplay Contest. Цього року до дефіле долучилася рекордна кількість пухнастиків — 47 учасників пройшлися червоною доріжкою на фестивалі. Перемогу ж здобули Валерія та Домінатор (пес із Fallout). Друге і третє місця посіли Наталія та Кейра (Мікаса Аккерман з «Атаки Титанів») і Наталія й Емі (Іскра з «Мого Маленького Поні»).

Визначили переможців і в додаткових номінаціях від Comic Con Ukraine. Аяз та Фігаро (комісар із Warhammer 40000) отримали приз за найкращий дог-косплей, а Олександра та Кіміко (Каджит і Довакін зі Skyrim) — за найкращий парний косплей із песиком.

Не тільки пухнастики на Comic Con Ukraine перевтілювалися в людей, а й люди — у собак. Серед зіркових гостей Pet-зони відзначився український гурт GannaBaby разом зі своїм песиком Тиранією. Музиканти перевтілилися в персонажів мультфільму «101 далматинець»: вокалістка групи Ганна стала Лютеллою де Віль, а гітарист Стас і барабанщик Тимур постали в образах плямистих чотирилапих.

Більше рекордів: маркет та комікс-зона

Рекордами відзначилася й масштабна маркет-зона. Тут була продана найбільша за історію фестивалю кількість ґік-скарбів. Так само рекордна (33!) цьогоріч і кількість презентацій коміксів, які відбулися на Comic Con Ukraine 2021. Новинки представили на фестивалі видавництва Malopus, Art books, Molfar Comics, «Видавництво», Northern Lights, «Тут», Other Comix, Fireclaw й багато інших.

Серед зіркових гостей у комікс-зоні можна було зустріти учасника французького проєкту dOP Jaw та співачку Аліну Паш. Артистка стала героїнею коміксу про карпатську супергеройку, який випустили The Hit Comics.

Музика на Comic Con Ukraine: унікальне шоу Percival, дебют Eileen та лірика від Song Wonsub

Хедлайнери першого дня Percival дали вогню й занурили у світ Анджея Сапковського. Подивитися їхній яскравий музично-візуальний перформанс за мотивами The Witcher 3: Wild Hunt зібралося 3 тисячі фанатів попкультури. Передував лайву Percival чуттєвий виступ блогерки Eileen. Дівчина вперше співала свої славнозвісні кавери на пісні із серіалів та ігор наживо перед великою аудиторією.

Як виглядає та звучить їхня колаборація, на другий день фестивалю показали важковики AGHIAZMA та блогер-дигер SUPER SUS, який зіграв під час лайву на терменвоксі. Найбільшу дівочу аудиторію зібрав під сценою корейський блогер і музикант Song Wonsub. За такий теплий прийом артист уже встиг подякувати фанатам у соцмережах: «Дякую кожному за кожну мить!». Виступ Song Wonsub видався надзвичайно ліричним та трішки сумним, адже саме він став фінальною крапкою фестивалю.

Comic Con Ukraine 2021: не лише розваги, а й підтримка та допомога

Організатори фестивалю ставлять за мету не тільки зібрати ґік-спільноту заради розваг, просвітницької діяльності та нетворкінгу, а й підтримати талановитих представників малого бізнесу: видавців, художників та крафтерів.

Із року в рік Comic Con Ukraine набирає все більших обертів, збираючи в одному місці ґіків з багатьох куточків Європи й демонструючи високий рівень організації українських фестивалей на мапі світу. Чого чекати наступного року? Одне ми знаємо точно: Comic Con Ukraine 2022 стане ще більш масштабним і грандіозним, ніж цьогорічний.

Фото: Аліна Сторож, Станіслав Істратов, Кирило Ємцов