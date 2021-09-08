30 пісень від 30 топових артистів: як минув концерт «Головні хіти Незалежності»

На київському Співочому Полі відбувся великий концерт, присвячений ювілейному дню народження нашої країни! Телеканал М2 за підтримки Українського культурного фонду влаштував масштабне музичне шоу «Головні хіти Незалежності»

30 артистів виконали 30 пісень, які створили й творять історію сучасної української музики. Деякі з них неочікувано заспівали разом. Так, у культовому треку «Мовчати» до гурту «Скрябін» доєдналася співачка М’ята, а дует Анни Трінчер і Павла Зіброва із об’єднанням «крилатих» тем «Бджоли/Метелики» став справжньою «бомбою» вечора. NIKITA LOMAKIN представив публіці акустичну версію хіта «Ні, я не ту кохав» — і перетворив Співоче Поле на дійсно співоче! Нове «прочитання» пісень, які встигли стати класикою, реалізували на сцені TamerlanAlena («Одна калина»), DAVID AXELROD («Минає день, минає ніч»), TAIMANOVA («Дикі танці»), ILCHY (“Ти мій”), СолоХа («Червона Рута»), SLAVA KAMINSKA («Край»). Попурі з найкращого заспіваного представили легендарні виконавці «нульових» і сьогодення Наталія Могилевська, Віктор Павлік, THE ALIBI SISTERS, LAMA та ТНМК. Гурт MOZGI влаштував справжній потужний кач і заставив танцювати абсолютно всіх! Хедлайнерами свята став один із головних стадіонних гуртів України «Антитіла».

– У цьому особливому концерті ми вирішили представити українську пісню з позиції взаємодії в ній двох історій: оригінальної та сучасної, – зазначив Микола Баграєв, співзасновник телеканалів М1 і М2. – Тому нарівні з іменитими артистами виступає і молоде покоління. Дуже важливо те, що молодь тонко відчуває, наскільки справжні хіти затребувані тоді та зараз. Приємно й те, що багато пісень, які стали культовими, лунали на фестивалі «Таврійські Ігри».

У концерті також взяли участь фіналісти цьогорічного конкурсу молодих україномовних виконавців від М2 «Хіт-Конвеєр»: MOLFAR, GORIM!, «Чай з М’ясом», GARNA та колаборація GG ГуляйГород і Morphom.

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