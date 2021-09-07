O.TORVALD – Нету внутри: прем'єра пісні та кліпу!

«Нету внутри» — це новий, емоційний реліз від українського рок-гурту O.TORVALD. Пісня пронизана криком і болем, яку кожен хоча б раз відчував у момент розставання з коханою людиною.

«Наши теплые августы перейдут в сентябри» символізує перехід від безтурботного і легкого літа, до депресивної і дощової осені.

– Я щиро вважаю, що це одна з кращих наших пісень. Ми вперше її презентували в турі цього літа, і кожен раз були дівчата, які починали плакати під час виконання. Та чого вже там приховувати, у всієї нашої команди від неї мурашки по шкірі, – розповідає фронтмен гурту Женя Галич.

Пісня про втрату і її прийняття, про те, що ти можеш бути поруч, але тебе більше немає у серці.

Фото – O.TORVALD

Читай також:

Ексклюзив! Uliana Royce представила яскравий кліп на пісню Jump і розповіла, як потрапити в тренди ТікТок

The HARDKISS – «7 вітрів»: дивимося кліп-гімн активних людей! (Відео)