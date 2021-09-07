Карді Бі вдруге стала мамою (ФОТО)

Селебриті народила своєму коханому ще одного малюка

Американська реперка Карді Бі вдруге стала мамою. У зірки народився хлопчик. Про це заявила сама знаменитість у своєму Instagram.

Карді Бі опублікувала фото з пологового будинку. На знімку реперка разом з чоловіком Offset сидить на лікарняному ліжку та тримає на руках новонароджене маля. Як виявилося, друга дитина зіркової пари з’явилася на світ суботу, 4 вересня. Ім’я хлопчика поки не розсекречують.

Нагадаємо, Карді Бі та Offset одружилися у 2017 році, аже через рік у пари народилася донька, яку назвали Калчер. Незабаром після народження доньки пара розійшлася. Ходили чутки, що репер неодноразово зраджував зірку. Але у 2020 році Карді Бі та Offset помирилися, а пізніше стало відомо про другу вагітність селебриті.

Фото: Getty Images

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