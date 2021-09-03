MONATIK запрошує на концерт під відкритим небом

Проведи вечір п’ятниці в компанії найзапальнішого артиста України

3 вересня о 20:00 кумир мільйонів MONATIK дасть масштабний сольний концерт на острові вечірок – BAKKARA RIVEER PARTY. Найтитулованіший поп-виконавець України виступить на унікальній сцені просто посеред Дніпра! Він проведе майстер-клас з ловлі ритмів і ендорфінів, і подарує глядачам бурю хвилюючих почуттів і море неповторних емоцій.

На концерті мультиартист MONATIK виконає як хіти, які вже давно полюбилися слухачам, так і прем’єрні треки, в тому числі – «JoMo/Зажигать». У цей вечір ніхто не зможе всидіти на своїх місцях – танці стануть частиною всіх і кожного. І серця слухачів MONATIK заб’ються в унісон!

Концерт MONATIK в Києві відбудеться в новому Безпечному форматі, аналогів якому не існує. Сцена буде розташована на воді – просто посеред Дніпра, а глядацькі місця – на балконах комфортабельних номерів готелю. Уявіть собі: ви з друзями відірветеся на крутому концерті в особистому залі з видом на пейзажі столиці! А для найвідданіших фанатів open-air шоу доступні квитки в фан-зону, розташовану на понтоні, просто біля сцени.

Не пропусти грандіозний концерт MONATIK в Києві!

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