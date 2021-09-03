Маша Єфросініна та Оля Полякова анонсували спільне шоу на YouTube (ВІДЕО)

Зірки невдовзі представлять відвертий проект

Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросініна та українська співачка Оля Полякова анонсували вихід свого спільного шоу на YouTube. Про це селебриті повідомили у своїх Instagram, опублікувавши тизер проєкту.

«Скоро, совсем скоро! Вы даже не понимаете, насколько СКОРО. Новый проект #ВЗРОСЛЫЕДЕВОЧКИ с @polyakovamusic на моём ютьюб канале!» – написала Маша Єфросініна під постом.

А у своєму пості Оля Полякова пояснила, чого саме варто чекати від такої сміливої колаборації.

«Мы вместе будем обсуждать наиболее интересные, актуальные и даже неудобные темы. Будет остро, горячо и с юмором», – заінтригувала співачка.

Шоу «Взрослые девочки» з Машою Єфросініною та Олею Поляковою буде виходити на YouTube-каналі Маші. Не пропусти!

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