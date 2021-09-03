Кім Кардашьян: досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Кім Кардашьян

Кар’єра: фотомодель, акторка, світська левиця

Дата народження: 21 жовтня 1980 року

Сімейний стан: заміжня (майже розлучена)

Кім Кардашьян – американська фотомодель, акторка, світська левиця. Стала популярною завдяки участі в сімейному реаліті-шоу, а також через дружбу з фотомоделью Періс Хілтон. Знімалась для журналу Playboy, працює моделлю та дизайнеркою.

Дитинство

Народилася 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі. Батько – Роберт Кардашьян (1944-2003), відомий американський адвокат вірменського походження. Мати – Кріс Дженнер (уроджена Крістен Мері Хоутон, 1955), світська левиця, яка має шотландське та голландське коріння. У 1989 році Кріс розлучилася з Робертом Кардашьяном, а в 1991 році заново вийшла заміж за легкоатлета Брюса Дженнера (1949), взявши його прізвище. У Кім всього дев’ять братів та сестер, троє – рідні, інші – зведені.

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Кім і гроші

Під час навчання в школі «Marymount High School» майбутня зірка працювала в музичній рекламній фірмі, яка належала її батькові. На 16 років Кім подарували модний автомобіль, а вже з 18 їй почали давати менше грошей, щоб вона сама вчилась їх заробляти. Пізніше разом з сестрами Кортні та Хло Кім відкрила власний магазин одягу. У 19 років Кім вже мала славу однієї з найвідоміших тусовщиць Лос-Анджелеса. Батько Кімберлі, Роберт Кардашьян, помер в 2003 році від раку.

Незважаючи на те, що Кім вважається найзнаменитішою представницею сімейства, найбагатшою залишається її зведена сестра Кайлі Дженнер. У віці 21 року вона вже володіла станом в $ 900 млн завдяки випуску популярної косметичної лінійки Kylie Cosmetics.

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Кім і робота

На початку 2000-х років Кім познайомилася з дружиною одного батька Шугара Рея – Бернадетт. У дівчини був великий гардероб, але вона не вміла підбирати речі для виходу, а завдяки заняттю свого чоловіка (він був боксером) Бернадетт доводилося регулярно виходити на червону доріжку. Кардашьян порадила їй провести ревізію гардероба, а зайві речі виставила на продаж через персональний профіль в магазині eBay. Це допомогло їй стати особистим асистентом Періс Хілтон, з якою вони згодом стали подругами.

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Перший гучний скандал

У 2006 році Кімберлі була залучена в перший скандал. Її хоум-відео зі співаком Ray J (Рей Джей) швидко поширилися у всесвітній павутині. Коли Кім подала позов на компанію, що збиралася розповсюдити диск з відео, шанувальники порахували, що вона тим самим визнала причетність до відеороликів. Згодом ходила думка, що цю ситуацію зрежисирувала сама світська левиця з метою підняття рейтингів. Позов на дану компанію Кардашьян забрала, відсудивши в якості компенсації 5 млн дол.

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Власний бутік одягу

У тому ж 2006 року сестри Кардашьян відкрили перший бутик Dash, чому був присвячений епізод в реаліті-шоу. Покупцями в цьому магазині стали знаменитості, здебільшого друзі батьків.

Зйомка в Playboy та контракти

2007 року журнал «Плейбой» опублікував серію фотографій Кардашьян в жанрі ню, а через деякий час Кім уклала контракт з популярним виробником одягу, ставши обличчям компанії. З цього часу дівчина бере участь в показах, а також рекламних кампаніях численних модних брендів, в числі яких Quick Trim, Kotex і Sketchers. Разом з сестрами світська левиця випускає колекції аксесуарів і сумок під брендом Kardashian Kollection.

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Кім – акторка

Кар’єра актори почалась у Кім із серіалу Beyond the Break, де вона з’явилася в ролі Еллі, яку виконувала протягом 4 сезонів. Наступним появою світської левиці в кінематографі стала – комедія «Нереальний блокбастер». Однак за цей фільм Кардашьян навіть номінували на «Золоту малину», як «найгіршу кіноакторку». Цікаво, що таку номінацію дівчина отримувала ще не один раз. Проте Кім і далі продовжувала зніматись у кіно.

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Кім – дизайнерка

Разом з сестрами Кім стала автором лімітованої серії одягу для марки Bebe. Відмінною рисою стилістичної одягу від Кардашьян стало поєднання шкіри та бавовни, підкреслення жіночності. Власний проект світської левиці – дизайн прикрас для Virgin Saints and Angels, виконаних в етнічному стилі.

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Особливі відзнаки

У липні 2010 року в Нью-Йорку, в музеї Тюссо, з’явилася воскова фігура Кімберлі, мало хто може таким похизуватись. У цьому ж році вона випустила власний аромат Kim Kardashian.

Фігура Кім та пластичні операції

Кім з особливою увагою ставиться до привабливості своєї фігури. На думку хірургів і шанувальників Кардашьян, вона зробила ряд пластичних операцій: ринопластику, збільшення грудей, збільшення сідниць і ліпосакцію. Крім цього, як вважають журналісти, зірка регулярно робить ін’єкції ботокса, плазмоліфтінг і контурну пластику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Кімберлі чесно відповідає на всі питання щодо пластики, але не всім її відповідям вірять. Світська левиця заперечує, що було хірургічне втручання в області грудей, і навіть виклала свої фото в юності, де у неї вже був 3-й розмір.

З приводу розмірів сідниць Кардашьян теж постійні суперечки: деякі хірурги кажуть, що така природність спостерігається при спадковості. Але багато хто впевнений, що без пластики тут ніяк не обійшлося: обсяг стегон ікони стилю становить 99 см, а об’єм талії – 60 см. Уколи ботокса Кім не приховує і навіть ділиться своїми відчуттями після них. Про ліпосакції модель говорила ще в 2004 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

У серпні 2018 року світська левиця здивувала фанатів свого блога фото, на якому постала з новинкою б’юті-індустрії. Вона імплантувала під шкіру намисто, яке до того ж світиться в ритм її серцебиття.

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Хвороби Кім

Незважаючи на свій статус ікони стилю, Кім ділиться зі своїми фоловерів знімками без макіяжу і фільтрів. Кардашьян страждає від таких хвороб, як псоріаз і артрит.

Віриш, що Кім вже за 40?

У 2020 році Кардашьян відсвяткувала своє 40-річчя на пляжі приватного острова. Перед вечіркою вона попросила друзів витримати 2-тижневий карантин, після чого всі вирушили на свято, який проходив без масок і соціальної дистанції. Поведінка Кім викликало обурення в соцмережах. Іменинницю назвали байдужої і звинуватили у відсутності поваги до людей з більш низьким достатком, які змушені відмовитися від зустрічей з родичами на День подяки або Різдво.

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Особисте життя

У 2000 році Кардашьян вийшла заміж за музичного продюсера Деймона Томаса, з яким познайомилася на одній з вечірок. Через чотири роки подружжя розлучилося.

У 2011 році Кім вийшла заміж вдруге. Її обранцем став нападник баскетбольної команди «Нью-Джерсі Нетс» Кріс Хамфріс, з яким зірка познайомилася в 2010 році на зйомках реаліті-шоу. Через 72 дні після укладення шлюбу Кардашьян подала на розлучення через непримиренні суперечності. Подружжя остаточно розлучилися в червні 2013 року.

Але довго залишатися одною Кім не захотіла. Цікаво, що ще будучи заміжньою за баскетболістом, Кардашьян почала зустрічатися з репером Каньє Вестом. Про свій роман Каньє і Кім оголосили на початку 2012 року. Всі знайомі та друзі відгукувались про них, як про надзвичайну пару. На сьогодні у пари вже є четверо дітей, останню народила сурогатна мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

В лютому 2021 року картинка пара перестала бути ідеальною – вони оголосили про розлучення. Друзі Каньє говорили, що він знав – розлучення не оминути, проте це був для нього дуже сумний день.

Зовсім нещодавно, під час презентації нового альбому Каньє «Donda», Кім Кардашьян з’явилась там у весільній сукні. ЗМІ одразу заговорили про те, що розлучення відкладається, а пара працює над стосунками. Проте інші джерела говорять, що Кім просто творчо підтримує Веста. Також Новий канал писав про те, що Каньє Вест зізнався, що зраджував Кім.

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Фото – Getty Images

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