LolaVie: Дженніфер Еністон запускає свій б’юті-бренд
Селебриті нарешті матиме власну компанію
Зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон анонсувала запуск свого бренду косметики. Радісною новиною акторка поділилася у своєму Instagram.
Відомо, що б’юті-бренд Дженніфер Еністон називається LolaVie, як і перший парфум, який актриса презентувала в 2010 році.
За даними Відомства з патентів і товарних знаків США, в липні 2019 року компанія LolaVie подала заявку на реєстрацію товарного знака на косметичні продукти, серед яких «лосьйони для обличчя і тіла, немедикаментозне мило для обличчя і тіла, немедикаментозні препарати для догляду за шкірою, гелі для душу, дезодорант і засоби по догляду за волоссям».
Очікується, що у продаж косметика від Дженніфер Еністон надійде вже 8 вересня цього року. Придбати її можна буде на офіційному сайті бренду LolaVie.
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