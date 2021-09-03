Дженніфер Еністон запускає свій б'юті-бренд

Селебриті нарешті матиме власну компанію

Зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон анонсувала запуск свого бренду косметики. Радісною новиною акторка поділилася у своєму Instagram.

Відомо, що б’юті-бренд Дженніфер Еністон називається LolaVie, як і перший парфум, який актриса презентувала в 2010 році.

За даними Відомства з патентів і товарних знаків США, в липні 2019 року компанія LolaVie подала заявку на реєстрацію товарного знака на косметичні продукти, серед яких «лосьйони для обличчя і тіла, немедикаментозне мило для обличчя і тіла, немедикаментозні препарати для догляду за шкірою, гелі для душу, дезодорант і засоби по догляду за волоссям».

Очікується, що у продаж косметика від Дженніфер Еністон надійде вже 8 вересня цього року. Придбати її можна буде на офіційному сайті бренду LolaVie.

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