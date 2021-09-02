Сексі Адель знову застукали на побаченні з новим бойфрендом

Особисте життя селебриті почало налагоджуватися

Британську співачку Адель вкотре помітили на побаченні з її новим обранцем спортивним агентом Річем Полом. Папараці сфотографували артистку з бойфрендом, коли ті виходили з ресторану Opium в Лос-Анджелесі.

На побачення Адель одягнулася сміливо та сексуально, підкресливши свої пишні груди та підтягнуті ноги, які підкреслила мініспідниця від Vivienne Westwood. А довгі чорні чобітки на шпильці додали зухвалості усьому образу. А ось 39-річний коханий зірки вдягнув джинси, кросівки та чорну кофту на блискавці.

Так, нещодавно зірку побачили на рандеву з 39-річним спортивним агентом Річем Полом. Вони якраз виходили з ресторану Opium в Лос-Анджелесі, але втекти від папараці не вийшло.

Нагадаємо, що чутки про роман Адель та Річа Пола ходять з липня. Селебриті свої стосунки не коментують, але інсайдери стверджують, що вони зустрічаються не менше 7 місяців.

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