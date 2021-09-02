Продюсер Джамали звинуватив зірку в шантажі. Подробиці

Знаменитість намагається розірвати робочий контракт

Продюсер української співачки Джамала Ігор Тарнопольський, який є директором Enjoy Records, звинуватив свою колишню підопічну у шантажі. Про це пише видання «СЛУХ».

Через три місяці після припинення співпраці Джамали з її продюсером скандал щодо розриву контракту набув публічності. Шанувальники артистки поміти, що з її YouTube-каналу зникли відеокліпи за останні три роки. А потім з’ясувалося, що це робота саме експродюсера зірки. Проте, сам Ігор Тарнопольський запевняє, що не все так просто.

Як стверджує колишній продюсер Джамали, він 11 років займався її кар’єрою, а тепер з ним розривають робочі стосунки без пояснення причини і роблять з нього Карабасом Барабасом в ЗМІ.

«Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Красиво грюкнути дверима завжди простіше. Закрити всі справи і зобов’язання за контрактами набагато складніше. Маніпуляція і шантаж в публічній сфері – це непрофесійно, оскільки всі сторони знають, які є варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися», – розповів Тарнапольський виданню «СЛУХ».

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