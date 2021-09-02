Lady Aphina – Райські сади: прем'єра пісні та кліпу!

Lady Aphina – проект Михайла Опекана, ex-фронтмена гурту D.Marsh

Заручившись підтримкою барабанщика Назарія Захарківа, Михайло створив новий гурт, який повністю відображає те, що він відчуває, бачить та чує.

– Це мій діалог з моїм внутрішнім митцем без лишніх втручань, те, що щиро йде зсередини, – говорить про Lady Aphina музикант.

Lady Aphina – богиня-чоловік, що стала для музикантів символом внутрішньої духовності та самобутнього мистецтва. Дебютна робота та початок нової історії – сингл «Райські сади».

– Це пісня про втому та біль, які живуть всередині, коли хочеться виплеснути в світ музику, яка народилось та живе в тобі, але не можеш. Це діалог між мною та моїм внутрішнім митцем, моя з ним домовленість та обіцянка більше ніколи не займатись його руйнуванням та нездоровими компромісами, які його вбивають. Бо я є я, а він в мені, я – тіло, він – кров, – розповідає Михайло.

Група Lady Aphina презентує дебютний кліп «Райські сади». Видовищне відео – це повноцінний фільм із символічною сюжетом в дусі кривавих хорроров, повний символізму і алегорій. Реальність як сон, сни як реальність. Життя одночасно в двох світах – старий і новий.

Нічні кошмари, похмура та гнітюча атмосфера хорору доповнює сингл, який підсилюється рефреном «Я тіло і кров». Сюжет кліпу нагадує готичні романи та має потужну кульмінаційну сцену – вбивство самого себе.

– У кліпі я новий зустрічаюсь із собою старим – тим, хто задавив всередині свого митця, намагався жити у двох реальностях та поєднувати непоєднуване. Так робити не можна, тому ми бачимо втомленого чувака на інвалідній колясці, який втратив себе, та більше не розуміє, що з ним відбувається, де сон, а де реальність. Новий я в цьому відео співчуваю собі старому і розумію, що так далі не можна і вирішую вбити його заради народження мене нового та заради початку нової історії, – розповідає музикант.

Фото – Lady Aphina

Читай також:

The HARDKISS – «7 вітрів»: дивимося кліп-гімн активних людей! (Відео)