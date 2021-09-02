Гурт Океан Ельзи анонсувала безкоштовний концерт у Львові

Музиканти влаштують двіж для студентів

Відомий український гурт «Океан Ельзи» влаштує масштабний безкоштовний концерт у Львові. Таким чином Святослав Вакарчук разом з музикантами збирається привітати рідний Львівський національний університет імені Івана Франка, якому виповнюється 320 років. Про це на офіційній сторінці гурту «Океан Ельзи» в Instagram повідомив Святослав Вакарчук.

«На честь цієї дати я та мої друзі, теж випускники університету, вирішили зробити нашій Alma Mater подарунок. 18 вересня просто на площі перед головним корпусом Університету відбудеться великий, відкритий, безкоштовний концерт гурту «Океан Ельзи»! Запрошуємо львів’ян та гостей міста. Приходьте! Це буде одна з найкрутішіх Університетських концертних вечірок ever», – анонсував музикант.

Сценою для концерту буде служити сама будівля університету. На нього спроектують спеціальну світлову програму. На гостей концерту чекатиме ще більше сюрпризів, про які гурт пообіцяв розповісти пізніше.

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