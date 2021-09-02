Елтон Джон випустить новий альбом, який писав під час локдауну

Селебриті анонсував реліз своєї 32 платівки

Відомий британський музикант Елтон Джон збирається випустити свій новий альбом, який він писав під час локдану. Про це знаменитість повідомив у своєму Instagram.

«Останнє, що я очікував зробити під час карантину, – це створити альбом. Але в міру того, як пандемія тривала, почали з’являтися одноразові проекти, і я закінчила вибірку дійсно цікавих та різноманітних речей, які повністю відрізнялися від усього, чим я відомий, що вивело мене із зони комфорту на абсолютно нову територію. І я зрозумів, що в такій роботі є щось дивно знайоме. На початку своєї кар’єри, наприкінці 60 -х, я працював сесійним музикантом. Робота з різними артистами під час карантину нагадала мені це. Я пройшов повне коло: я знову був сесійним музикантом. І це все ще був вибух», — сказав Елтон Джон.

Схоже, що альбом буде присвячений дуетам з відомими артистами, серед яких Стіві Вандер, Years & Years, Дуа Липа і Lil Nas X. До платівки увійде 16 композицій, а називатися альбом буде The Lockdown Sessions.

Альбом The Lockdown Sessions вийде вже 22 жовтня 2021 року.

Фото: Getty Images

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