Елтон Джон випустить новий альбом, який писав під час локдауну
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Відомий британський музикант Елтон Джон збирається випустити свій новий альбом, який він писав під час локдану. Про це знаменитість повідомив у своєму Instagram.
«Останнє, що я очікував зробити під час карантину, – це створити альбом. Але в міру того, як пандемія тривала, почали з’являтися одноразові проекти, і я закінчила вибірку дійсно цікавих та різноманітних речей, які повністю відрізнялися від усього, чим я відомий, що вивело мене із зони комфорту на абсолютно нову територію. І я зрозумів, що в такій роботі є щось дивно знайоме. На початку своєї кар’єри, наприкінці 60 -х, я працював сесійним музикантом. Робота з різними артистами під час карантину нагадала мені це. Я пройшов повне коло: я знову був сесійним музикантом. І це все ще був вибух», — сказав Елтон Джон.
Схоже, що альбом буде присвячений дуетам з відомими артистами, серед яких Стіві Вандер, Years & Years, Дуа Липа і Lil Nas X. До платівки увійде 16 композицій, а називатися альбом буде The Lockdown Sessions.
Альбом The Lockdown Sessions вийде вже 22 жовтня 2021 року.
Фото: Getty Images
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