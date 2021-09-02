Як потрапити в тренди ТікТок: поради успішного блогера

Співачка, відома ТікТок-блогер і телеведуча Uliana Royce представила dance performance відео на пісню Jump. Разом зі своєю командою вона екранізувала EP «Мої правила» у вигляді денс-перформансу, знятого на даху новобудови. Збірка складається з шести різних постановок, серед них треки My Love, Sayounara і «Мої правила», які вийшли раніше

В ексклюзивному інтерв’ю Новому каналу Uliana Royce розповіла про роботу над танцювальним відео на пісню Jump, навчання хореографії в Лос-Анджелесі, секрети стрункості, а також розкрила секрет того, як зняти відео, яке точно залетить у ТікТок.

– Як відомо, ти навчалася танцювальному мистецтву в Америці. Скільки років тобі було, чому вирішила поїхати в цю країну?

– Це було в 2014 році, і я тоді танцювала в складі професійної команди. Разом нам запропонували поїхати на навчання в Лос-Анджелес. Протягом місяця ми ходили в Millennium dance complex на майстер-класи до іменитих танцюристів. Однозначно, такий досвід був корисним для мене, як артиста.

– Чи важко поєднувати спів і хореографію одночасно?

– Все залежить від складності постановки. Я співпрацюю з приголомшливими хореографами, які розуміють, як правильне співвідношення співу та танців впливають на загальну картинку. Це визначає частку моєї участі в тій чи іншій постановці. Тому я кайфую від кожної постановки в поєднанні, коли співаю і танцюю на сцені.

– Хто працював над постановкою хореографії для Jump?

– Над постановкою хореографії працював Дмитро Присташ. Так як ми готувалися відразу до ряду перфомансів, складно прорахувати точний час підготовки до роботи над Jump. Скажу так: готувалися ми декілька місяців, кожного дня відточували хореографію з балетом, а потім 24 години провели на локації, знімаючи всі елементи.

– Тобі легко і швидко вдалося вивчити нову хореографію?

– Я шалено люблю танцювати і займаюся цим з самого дитинства, тому вивчити нову хореографію не займе багато часу, а ось відточити її до ідеального стану – це вже інше питання. Звичайно, за допомогою спілкування з хореографами я можу дати зрозуміти, що мені ближче і як я бачу ту чи іншу хореографію, але в цілому у нас завжди суперконтакт і схоже бачення хореографії на треки.

– Якби ти не стала співачкою, чим хотіла б займатися?

– Я рада, що мені не потрібно вибирати, так як артист сьогодні – це людина, яка органічно поєднує в собі вміння співати і ефектно рухатися на сцені. Але мені ближче самовираження за допомогою музики.

– Які недоліки бачиш в собі і хотіла б виправити?

– Недоліки – занадто грубе слово. Дотримуюся тієї позиції, що з усіма «недоліками» можна працювати і поступово приходити до свого внутрішнього і зовнішнього балансу. Якщо говорити про якусь людську індивідуальність, я та людина, яка ніколи не знає, який сьогодні день, яке число, котра година, у кого зі знайомих сьогодні день народження. Прокинутися від будильника – це ще те випробування. Страждає від цього всього моя сім’я, тому що вони єдині, хто чують звуки від нього щоранку.

– Як ти підтримуєш себе у чудовій фізичній формі?

– Зараз я працюю над тим, щоб слухати і чути себе і свої потреби. Я багато рухаюся протягом дня, займаюся танцями і тричі на тиждень ходжу на пілатес. З процедур я віддаю перевагу обгортанням і масажам, вони допомагають боротися з втомою і виводять зайву рідину з організму.

– Ти сиділа коли-небудь на дієтах? Якого раціону харчування дотримуєшся?

– Я не знущаюся над собою суворими дієтами, але намагаюся дотримуватися правильного харчування. Я знаю ряд продуктів, які мені не можна вживати, ось їх намагаюся уникати, а в іншому важливо просто знати міру. Можу собі дозволити дуже смачний круасан або наггести з кетчупом, але декілька разів на місяць, коли вже дуже хочеться.

– Ти прихильниця здорового способу життя?

– Можна сказати, так. Я не п’ю і не палю, постійно пробую себе в різних видах діяльності та активно працюю над своїм режимом сну, який поки що, на жаль, страждає через безлічі різних проектів.

– Можна сказати, що пісня – це своєрідний заклик займатися спортом?

– Чому ні? Jump, в першу чергу, про рух, а рух, як ми знаємо, – це життя. Якщо хтось вийде на пробіжку або буде займатися спортом під мій трек, для мене це вже привід для радості. Буду рада побачити це в Insta-Stories, тільки не забудьте відмітити мене.

– Як прийшла ідея написання треку Jump?

– Пам’ятаю, прийшла до Артема Пивоварова на студію з приголомшливим настроєм! Знаєте, те почуття, коли в тебе вселяється п’ятирічна дитина, і ти починаєш творити і витворяти, дуріти і приколюватися. Загалом, трек був нами написаний саме під такий настрій, в стані радості та драйву. Ми на мить згадали, що потрібно дозволяти своїм внутрішнім дітям виривати назовні. І якщо ви це дозволите собі, обіцяю – завжди ви будете почувати себе щасливим. Трек вийшов дуже динамічним і точно передав наш легкий і позитивний настрій. Послухайте, це реально таблетка, яка зарядить вас енергією на цілий день!

– Чим плануєш ще дивувати шанувальників?

– Планів багато, але головне, над чим ми зараз працюємо – мій перший сольний концерт «Мої Правила», який відбудеться 22 жовтня в Atlas. На концерті будуть представлені як впізнавані треки, так і абсолютно нові пісні, які увійдуть в майбутній альбом. Стиль і звучання збірки – це новий етап у моєму житті. Над концертом працює команда моєї мрії і за сумісництвом суперлюди. Режисер – Олексій Бондар, який також і режисер ряду моїх перфомансів. Хореографами стали – Дмитро Присташ, Анастасія Полякова і Тимур Москальчук. Тож сильно чекаю всіх, хто хоче стати частиною «Моїх Правил».

Як відомо, фрагмент відео на пісню Uliana Royce «Мої правила» в ТікТок зібрав понад 10 млн переглядів ще до виходу кліпу. Як же зняти відео, яке точно залетить у ТікТок? Читай поради від артистки:

Якби був рецепт правильного відео, яке щоразу буде залітати в тренди, ми б усі вже були блогерами-мільйонниками. Але є декілька варіантів, які можуть допомогти:

Знайти свою нішу, аудиторію і створювати унікальний контент, за яким вас будуть впізнавати. Це можуть бути і гумористичні ролики, і ситуативні відео, або ж просто танці чи mood відео. Головне – регулярний постинг і аналіз відгуку на ті чи інші відео від аудиторії; Якщо поки складно знайти свій унікальний контент, можна почати з малого – і знімати ролики під трендові звуки, в більшості випадків це танці, реакти і тд.

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