Червоне повідомлення: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер комедійного бойовика «Червоне повідомлення».

«Червоне повідомлення»: дивитись трейлер фільму

Фільм розповість про агента Інтерполу, який понад усе прагне спіймати найвідомішу злодійку у світі. Але під час погоні агент натрапляє на афериста, який хоче забрати славу найпопулярнішого злодія собі. Оскільки мета у них майже одна і та ж – усунути злодійку, вони починають працювати разом. Здавалося б, що два чоловіки точно з легкістю впораються зі своєю місією. Але ніколи не варто недооцінювати жінку…

Головні ролі у фільмі зіграли Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс та Галь Гадот.

Прем’єра фільму «Червоне повідомлення» запланована на 12 листопада 2021 року.

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