Дашу Квіткову захейтили за відео з сином: подробиці

Дружина радіоведучого Нікіти Добриніна – Даша Квіткова – після народження сина дуже часто ділиться «мамським контентом»

У блогерки майже два мільйона підписників в Instagram, тому хейт для неї звична справа. Даша іноді коментує його у сторіс, проте ніколи не відповідає на образливі коментарі. На цей раз дівчина теж не відповіла хейтерам під публікацією, проте не змогла стримати свого сміху та прокоментувала ситуацію у себе в сторіс.

Черговий негатив від підписників стосувався її нового відео, де Нікіта тримає сина Лева на руках та всі вони разом танцюють. При цьому видно, що танці відбуваються в квартирі і всі одягнуті в зручний домашній одяг. «Ну одні балахони носиш, все якось набридло», «Зніми це нарешті», «Здається Нікіта неправильно тримає дитину, будуть проблеми зі спиною», – написали підписники.

– Я читаю коментарі під останньою публікацією… Я вдома у зручному одязі, да вас взагалі хвилює у що я вдягаюсь вдома? Сумна – погано, весела – теж погано. Ось це в мене класне життя, що я так хвилюю людей! – прокоментувала з усмішкою Квіткова.

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Фото – @kvittkova

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