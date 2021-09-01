Новий альбом Каньє Веста зник зі всіх платформ: причина та рекорд репера

Десятий студійний альбом репера фанати чекали дуже довго

Новий альбом «Donda», реліз якого відбувся наприкінці серпня, зник з усіх стримінгових платформ. Шанувальники репера не зрозуміли, що відбувається, адже прем’єру альбому і так переносили декілька тижнів.

Проте не хвилюйся, альбом вже знову достуний для всіх. «Donda» справді видаляли в ніч з 29 на 30 серпня, але тільки для того, щоб перезалити нову версію. Тепер в альбомі стало 27 композицій замість 26, а насолоджуватись треками ти можешь цілу годину 48 хвилин.

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Не дивно, що з такими кроками та можно сказати хайпом, альбом Каньє Веста одразу побив рекорди в чартах 152 країн. Більшість пісень з нової платівки увійшли в топ-20 списку відтворення Apple Music’s Daily Top 100 Global, в який включають найпопулярніші пісні з усього світу.

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Все-таки вміє Каньє Вест зробити шоу та піар, і доводить це популярність його нового альбому. Ми вже писали про те, що для того, щоб завершити «Donda» репер переїхав жити та працювати на Mercedes-Benz Stadium в Атланті.

Фото – Getty Images

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