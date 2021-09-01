Не час помирати: дивитися офіційний трейлер

Офіційний YouTube-канал агента 007 опублікував фінальний трейлер фільму «Не час помирати» про Джеймса Бонда.

Не час помирати: дивитись другий трейлер фільму про Джеймса Бонда

У трейлері показано останнє завдання агента з ліцензією на вбивство Джеймса Бонда. Хоча агент 007 вже і вийшов на пенсію, але після вмовлянь старого друга і за сумісництвом агента ЦРУ Фелікса Лейтера він погодився допомогти розібратися з ворогом. Джеймсу Бонду потрібно побороти лиходія та підготувати собі прримницю.

У новій частині бондіани актор Деніел Крейг востаннє зіграє агента 007. Далі його замінить Лаша Лінч. Також у фільмі зіграють Леа Сейду, Бен Вішоу, Наомі Харріс, Джеффрі Райт і Рейф Файнс, Ана де Армас і Рамі Малек.

В Україні прем’єра фільму «Не час помирати» запланована на 30 вересня 2021 року.

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