Настя Каменських приміряла образ сексапільної школярки з ліловим волоссям (ФОТО)

Зірка перевтілилася на честь Дня знань

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вирішила оригінально привітати школярів з першим днем нового навчального року. Спеціально до свята 1-го вересня артистка змінила імідж. Трансформацією селебриті поділилася у своєму Instagram.

Смілива Настя Каменських опублікувала фото, на яких позує у шкільній формі з ліловим волоссям та оберемком квітів у руках. Коротка спідниця підкреслила підтягнуті довгі ноги співачки, а лілова перука додала яскравості її обазу.

«С 1 сентября, ребята. До меня этот день всегда будет связан с самыми тёплыми моментами из детства. С трепетом и предвкушениям, с началом чего-то нового. Хочу пожелать всем школьникам и студентам самого классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами. Это будет незабываемое время», – підписала пост співачка.

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