Де гроші: дивитися офіційний тизерр

Кінопродакшн DZIDZIOFILM та B&H Film Distribution Company представили тизер комедії-квесту «Де гроші».

«Де гроші»: дивитись тизер фільму

Фільм розповість про піаніста-авантюриста Мішу, який влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. А все зарради того, щоб знайти гроші на визволення друга з-під арешту. Але він не знає, що питання «Де гроші?» цікавить не тільки його. Всі в цьому будинку шукають гроші.

Головні ролі комедії-квесту виконують Ада Роговцева, Михайло Хома (DZIDZIO), Сергій Либа та Анна Буткевич. Також у комедії зіграли Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Олексій Тритенко, Юрій Горбунов, Володимир Задніпровський, Євген Сморигін, Сталіна Лагошняк, Любов Тимошевська, Наталя Холоденко, Діма Варварук, Сергій Бачик, Василь Ващук, Назарій Гук та інші. Режисером-постановником фільму також виступив DZIDZIO.

Прем’єра фільму «Де гроші» запланована на 21 жовтня 2021 року.

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