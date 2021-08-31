Ти 3 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший тизер 3 сезону серіалу «Ти», а також розкрив дату прем’єри.

«Ти» 3 сезон: дивитися тизер онлайн

Тизер побудований як кулінарний ролик, у якому головний герой Джо Голдберг готує торт для свого майбутнього малюка та ділиться роздумами про майбутнє батьківство. У відео стає відомо, що маньяк чекає на хлопчика, якого назвуть Генрі. Джо обіцяє оберігати свого сина будь-якою ціною. Також у ролику розкрили дату виходу 3 сезону серіалу «Ти» – 15 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, що 2 сезон серіалу «Ти» закінчився на тому, що Джо Голдберг і Лав Куїнн прийняли рішення переїхати в заміський будинок в Каліфорнії. Здавалося б, в спокійному місці Джо зможе втихомирити свого внутрішнього демона. Але важко покінчити з колишніми звичками. Джо зацікавився сусідкою у той час, коли очікує на дитину від своєї не менш божевільної коханої.

Головні ролі виконали Пенн Беджлі та Вікторія Педретті. Нагадаємо, серіал «Ти» знятий за мотивами романів Керолайн Кепнес однойменної серії.

Прем’єра 3 сезону серіалу «Ти» запланована на 15 жовтня 2021 року на Netflix.

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