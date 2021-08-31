Disney «загубили» 3 мільйони доларів Меган Маркл. Де гроші?

Гонорар герцогині Сассекської мав піти на благодійність

Кінокомпанія Disney «загубила» три мільйони доларів, які повинні були виплатити Меган Маркл за озвучку мультфільму. Планувалося, що ці кошти компанія пожертвує у фонд захисту слонів в Африці. Але минуло півтора року, але гроші від Disney кудись зникли. Тепер у мережі намагаються з’ясувати, куди ж подівся гонорар Меган Маркл.

Представниця прес-служби і біографиня королівської сім’ї Анжела Левін нещодавно репостнула пост, у якому від Меган Маркл та принца Гаррі вимагають пояснень щодо тих самих трьох мільйонів доларів. Адже у посту одного з користувачів Твіттер написано: «У компанії сказали, що гроші були виплачені герцогам Сассекським, але благодійна організація Elephant, схоже, не отримала їх».

Репост репостом, але відповіді від офіційної представниці Меган Макл та принца Гарі щодо пожертвування так і не дочекалися. Куди ж пішли гроші?

Фото: Getty Images

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