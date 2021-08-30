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TAYANNA розсекретила свого бойфренда (ФОТО)

TAYANNA розсекретила свого бойфренда (ФОТО)

Зірка нарешті показала свого обранця підписникам

Особисте життя української співачки TAYANNA довгий час було покрито справжньою таємницею. Коли дівчина не перебувала у стосунках, вона цього не приховувала. Але щойно зав’язався роман, говорити про свого обранця артистка не захотіла. Було відомо лише, що бойфренда зірки звати Олександр і познайомилися вони в Instagram.

І ось TAYANNA вирішила нарешті вперше показати коханого своїм підписникам. Щоправда, зробила вона це у типовій жіночій манері – опублікувала сторіз з чоловіком без обличчя. На одному знімку TAYANNA світиться від щастя, притискаючись до грудей свого коханого. А на іншому фото артистка тримає обранця за руку в автівці.

TAYANNA розсекретила свого бойфренда (ФОТО)

«Результат моїх практик. Але якщо без жартів, це результат моєї роботи над собою, в першу чергу!» – загадково підписала спільне фото TAYANNA.

TAYANNA розсекретила свого бойфренда (ФОТО)

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