TAYANNA розсекретила свого бойфренда (ФОТО)

Зірка нарешті показала свого обранця підписникам

Особисте життя української співачки TAYANNA довгий час було покрито справжньою таємницею. Коли дівчина не перебувала у стосунках, вона цього не приховувала. Але щойно зав’язався роман, говорити про свого обранця артистка не захотіла. Було відомо лише, що бойфренда зірки звати Олександр і познайомилися вони в Instagram.

І ось TAYANNA вирішила нарешті вперше показати коханого своїм підписникам. Щоправда, зробила вона це у типовій жіночій манері – опублікувала сторіз з чоловіком без обличчя. На одному знімку TAYANNA світиться від щастя, притискаючись до грудей свого коханого. А на іншому фото артистка тримає обранця за руку в автівці.

«Результат моїх практик. Але якщо без жартів, це результат моєї роботи над собою, в першу чергу!» – загадково підписала спільне фото TAYANNA.

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