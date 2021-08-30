Стоп-Земля отримав гран-прі на Одеському кінофестивалі

Український фільм «Стоп-Земля» від режисерки Катерини Горностай спричини справжній фурор на Одеському кінофестивалі, зібравши усі основні нагороди. Кінострічка удостоїлася гран-прі престижного кінофестивалю, а також отримала нагороди у важливих номінаціях – «найкраща акторська робота» та «найкращий фільм».

Також на Одеському кінофестивалі відбулася українська прем’єра фільму «Стоп-Земля», який зібрав аншлаг у Фестивальному центрі кінофестивалю та шквал емоційних відгуків від глядачів.

«Стоп-Земля» – чуттєва автобіографічна історія про дослідження себе. 16-річна Маша вчиться в звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів, вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся спитати – ніколи не знатимеш, чи це взаємно.

Головні ролі у стрічці виконали непрофесійні актори-підлітки, з якими в процесі підготовки до зйомок режисерка та команда працювали в акторській лабораторії, – Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов. Зйомки проходили в Києві та Київській області.

Продюсерами фільму виступили Віталій Шереметьєв, Вікторія Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна. Виробництво здійснив кінопродакшн «ЕССЕ Продакшн Хаус» за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Міжнародну промоцію фільму підтримав Український інститут. Дистриб’ютор стрічки — кінокомпанія «Артхаус Трафік».

Нагадаємо, що світова прем’єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі, де «Стоп-Земля» отримала нагороду «Кришталевий ведмідь» від юнацького журі конкурсної програми Generation 14plus як Найкращий повнометражний фільм.

Прем’єра фільму «Стоп-Землі» в українському прокаті запланований на 4 листопада 2021 року.

Читай також:

Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани у трейлері фільму «Спенсер»

Усі забудуть геройство Пітера Паркера у трейлері фільму «Людина-павук: Додому шляху нема»