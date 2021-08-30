Наталія Могилевська вагітна?

Інтригуюча публікація з’явилася в соціальних мережах артистки

Декілька тижнів тому користувачі Мережі активно обговорювали новини про те, що Наталії Могилевській зробили пропозицію руки та серця. Зворушливий момент стався після її сольного концерту в одному з популярних концертно-розважальних комплексів Києва. Шанувальники, не перестаючи, обговорювали цю подію, але днями їхню увагу захопила інша тема…

Найбільший страх: Наталя Могилевська зізналася, що боїться сходів

Так, 46-річна Наталія Могилевська запустила в Insta-Stories опитування для фоловерів, закликавши їх ділитися своїми найпотаємнішими секретами. Одна з підписниць співачки зізналася, що вагітна й чекає двійню. Саме цей секрет Наталія і опублікувала в соціальній мережі, але ім’я майбутньої матусі вона завбачливо розкривати не стала.

І хоча вагітність Наталії Могилевської все ще залишається мрією її шанувальників, публікація, присвячена підписниці, їх дуже зворушила.

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