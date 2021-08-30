Ксенія Мішина вийде заміж

Зірка стала наступною у черзі на весілля серед своїх незаміжніх подруг

Українська акторка Ксенія Мішина невдовзі вийде заміж! Принаймні, якщо вірити весільним традиціям, адже знаменитість спіймала букет нареченої. Радісним моментом Ксенія Мішина поділилася у своєму Instagram.

На відео дівчина показала, що їй вдалося спіймати букет нареченої прямісінько в руки на весілля своїх друзів. Мішина надзвичайно зраділа такій події, тому поділилася нею зі своїми підписниками.

І якщо тобі здається, що на скоре весілля чекати не доведеться, бо ж Ксенія Мішина та Олександр Еллерт нібито розсталися, то це не так. Адже відео, на якому Ксенія ловить букет нареченої, знімав саме Олександр. Це можна зрозуміти з закадрового голосу, який точно належить Олександру. Окрім того, інші гості весілля вже поділилися відео, на якому Еллерт привітав кохану з хорошим «уловом». Він поцілував Ксенію в губи після того, як її обійняв син Платон.

Конспірація пари вже давно розкрита. Давайте вже весілля, чи воно теж буде таємним?

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