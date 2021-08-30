Холодний розрахунок: дивитися офіційний трейлер

Кінопродакшн Focus Features представив трейлер фільму «Холодний розрахунок».

«Холодний розрахунок»: дивитися трейлер онлайн

Фільм розказує про ко колишнього військовому, а тепер майстерного гравця в карти, Вільяма Телля. До нього звернувся давній знайомий Сирк, який прагне майору Джону Гордо – їхньому спільному знайомому. Телль буде намагатися утихомирити свого друга, але йому це не вдасться. Жага помсти набере обороти.

Головну роль у фільмі зіграв Аскар Айзек. Також у кінострічці знялися Тіффані Хаддіш, Тай Шерідан та Віллем Дефо. Продюсером став Мартін Скорсезе, а режисером виступив Пол Шредер.

В український прокат фільм «Холодний розрахунок» вийде вже 23 вересня 2021 року.

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