Анна Вінтур закрутила роман з Біллом Наї

Селебриті помітили на романтичному побаченні

Головну редакторку американського Vogue Анну Вінтур запідозрили у романі із зіркою фільму «Реальна любов» Біллом Наї. Про це пишуть західні ЗМІ.

Про стосунки 71-річної Анни Вінтур та 71-річного Білла Наї у медіа заговорили після того, як їх помітили на романтичній вечері в Римі. На цій зустрічі. Вінтур навіть зняла сонячні окуляри, які носить завжди і всюди. А це говорить про неабияку довіру.

Подейкують, що почуття зародилися у зірок зародилися ще у 2015 році, коли вони часто з’являлися на публіці разом. Але тоді Анна Вінтур все спростовувала, адже перебувала у шлюбі. Тепер подейкують, що увесь цей час пара просто приховували свій роман.

Нагадаємо, що в 2020 році Анна Вінтур розлучилася зі своїм чоловіком Шелбі Брайаном, з якими прожила в шлюбі 21 рік.

Фото: Getty Images

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