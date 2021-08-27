У Тома Круза викрали круте авто на зйомках фільму Місія нездійсненна

Зірка залишився без багажу на тисячі доларів

Голлівудський актор Том Круз залишився без свого BMW на зйомках останньої частини «Місія нездійсненна» у Великій Британії. Під час знімань фільму у зірки викрали автівку, у якому знаходився багаж на тисячі доларів. Про це пише видання Daily Mail.

Як повідомляє американське видання, невідомим вдалося зламати електронний замок машини за допомогою передавача радіосигналу. Авто викрали неподалік готелю, де зупинився актор на час зйомок фільму «Місія нездійсненна».

Сам автомобіль BMW X7 коштує 140 тисяч доларів, а багаж зірки оцінюють у кілька тисяч доларів. Але вже через кілька годин авто Тома Круза знайшли завдяки електронній системі стеження. Чи був там багаж актора, невідомо.

Фото: Getty Images

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