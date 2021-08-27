Спенсер: дивитися офіційний трейлер

Кінопродакшн Topic Studios представив офіційний тизер-трейлер фільму «Спенсер» про принцесу Діану.

«Спенсер»: дивитися трейлер онлайн

Фільм розкаже про переломний момент у житті леді Ді. Ми дізнаємося, якими були три дні з життя Діани в період Різдва в Сандгрінгемі, коли вона вирішила розірвати свій шлюб з принцом Чарльзом.

Головну роль принцеси Діани зіграла Крістен Стюарт. Також у фільмі знімалися Саллі Хокінс, Тімоті Сполл і Джек Фартінг. Режисером драми виступив Пабло Ларраіна.

Прем’єра фільму «Спенсер» запланована на 5 листопада 2021 року.

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