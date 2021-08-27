Схудла Саша Заріцька розтягнулася в сміливому шпагаті (ФОТО)

Зірка показала, які трюки вміє видавати

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька не соромиться своїх пишних параметрів та часто позує для свого Instagram на відвертих фото у купальнику. Але останнім часом підписники зірки помітили, що та помітно схудла та стала більш граційною.

Схоже, що своїм нещодавнім постом Саша Заріцька теж захотіла звернути уваги до свого тіла. А якщо говорити точніше, то до його можливостей. На знімку в Instagram співачка розтягнулася у сміливому шпагаті, продемонструвавши свою хорошу розтяжку.

Лишень подивіться на це!

Читай також:

Тіна Кароль і KAZKA заспівали дуетом. Слухаємо прем’єру!

«Я ловила кожен його погляд»: солістка гурту KAZKA – про нерозділене кохання і підліткову травму